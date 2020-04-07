Віце-прем'єр-міністр, міністр цифровий трансформації Михайло Федоров вважає реальним провести наступні вибори Президента онлайн.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий" у вівторок, передають Українські Новини.

"Я думаю, що через 4 роки, які залишилися до наступних президентських виборів, у нас вже буде така велика маса людей, прихильність до цифрових технологій, і зможемо провести ці вибори, як альтернативний інструмент, онлайн", - сказав він.

Федоров також зазначив, що під час проведення місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня, буде діяти 1 експериментальний пункт онлайн-голосування в Харкові.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада погодила можливість використання паперового документообігу в перехідний до електронного документообігу період.

Також Рада дозволила подавати документи при прийомі на роботу в електронному вигляді. А Кабмін хотів заборонити використання паперових документів з жовтня 2019 року.

Тим часом менше половини українців готові підтримати Зеленського на виборах.