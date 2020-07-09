Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна до 24 серпня

Тоді як голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера заарештували до 28 липня без права внесення застави, Печерський районний суд Києва продовжив до 24 серпня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

"Левіну подовжили (арешт) до 24 серпня", — сказали у відомстві.

Таке рішення було прийнято за клопотанням прокуратури.

Раніше суд заарештував Левіна до липня.

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генерального прокурора завершив розслідування кримінального провадження про напад на виконуючу обов'язки керуючого справами мерії Херсона, антикорупційну активістку Катерину Гандзюк, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер звинувачується в замовленні та фінансуванні злочину.

Печерський районний суд Києва дозволив примусовий привід голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні нападу на антикорупційну активістку Катерину Гандзюк.