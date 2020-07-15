В Києві новий антирекорд із захворюваності на коронавірус — 147 хворих за добу

Коронавірус в Києві 14 липня зафіксували у 147 осіб. Фото. Pixabay

Коронавірус в Києві 14 липня зафіксували у 147 осіб. Фото. Pixabay

За минулу добу, 14 липня, в Києві кількість хворих на коронавірусом збільшилася на рекордні 147 осіб до 6 497, померлих - на 1 до 126 порівняно з попередньою добою, 13 липня.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Кількість жителів Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася на 147 хворих. Це найбільша цифра за весь період пандемії. Один чоловік помер. На сьогодні в столиці вже 6 497 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

Захворіли 66 жінок у віці від 18 до 71 року і 5 дівчаток від 1 року до 16 років.

Також захворіли 73 чоловіки у віці від 18 до 85 років і троє хлопчиків - від 2 до 6 років.

Захворіли в тому числі і 6 медиків.

В лікарні столиці госпіталізовано 29 пацієнтів, інші лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу видужали 36 осіб.

Всього коронавірус подолали 2 160 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили за минулу добу в Шевченківському районі - 27, Дарницькому - 22, Деснянському - 21 випадок.

Поширення коронавіруса в Києві за районами. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українські Новини, в Україні кількість нових випадків зараження коронавірусом зростає другий день поспіль.

Також в Україні планують продовжити карантин на місяць.