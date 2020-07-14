У Києві знову почала збільшуватися кількість нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 13 липня, в Києві кількість хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 збільшилася на 112 осіб до 6350 порівняно з попередньою добою, 12 липня.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

"Кількість жителів столиці, в яких підтвердили за минулу добу коронавірус, збільшилася ще на 112 осіб. Один хворий помер. Всього коронавірус забрав життя 125 киян. На сьогодні в столиці вже 6350 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - написав він.

Серед хворих: 50 жінок у віці від 20 до 79 років. І 4 дівчинки від 4 до 15 років; 56 чоловіків у віці від 22 до 84 років. І двоє хлопчиків - 12 і 16 років.

Захворіли в тому числі і 8 медиків.

В лікарні столиці госпіталізували 9 хворих. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 15 осіб. Всього коронавірус подолали 2124 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили у Дарницькому районі -31. У Деснянському-21. У Дніпровському районі -14 випадків.

Коронавірус в Києві. Інфографіка: Facebook/Кличко - мер

Як повідомляли Українські Новини, Ляшко назвав області з найменшим ризиком зараження на коронавірус. Раніше ВООЗ попередила про те, що коронавірус передається повітряним шляхом.