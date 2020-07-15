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15 липня 2020, середа, 12:03 696
Кабмін 2020-07-15T13:45:45+03:00
Українські Новини
В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов

В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні
Карантин в Україні. Фото: pixabay
Карантин в Україні. Фото: pixabay

Карантин в Україні, запроваджений Кабінетом Міністрів 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19, продовжать ще мінімум на місяць. Міністерство охорони здоров'я готує відповідні проєкти постанови і пропонують внести зміни в правила адаптивного карантину.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати", - сказав голова МОЗ відповідаючи на питання про те, чи планує уряд на наступному тижні розглядати проєкти документів про продовження карантину.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 14 липня 7 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з 13 липня Харківська область визнана такою, що відповідає критеріям, Одеська область - не відповідає.

Також Львівські влади дозволили з 17 липня роботу в місті дитячих садків та інклюзивно-ресурсних центрів з 15 липня.

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В Україні продовжать карантин на місяць, але змінять умови, — Степанов
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