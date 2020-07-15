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15 липня 2020, середа, 10:33 7
Політика 2020-07-15T11:30:03+03:00
Українські Новини
У МВФ підкреслили, що зберегти незалежність НБУ - в інтересах України

У МВФ підкреслили, що зберегти незалежність НБУ - в інтересах України

Ольга Фандорина
НБУ, МВФ, Володимир Зеленський
Зеленський та Георгієва. Фото: president.gov.ua
Зеленський та Георгієва. Фото: president.gov.ua

Незалежність Національного банку України — одна з вимог в рамках поточної програми МВФ. Про це заявила голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, йдеться в повідомленні пресслужби МВФ.

Георгієва заявила, що обговорила з президентом України Володимиром Зеленським побоювання з приводу тиску, що чиниться на НБУ.

"Реформа НБУ і результати, продемонстровані ним за останні п'ять років — очевидний успіх для України. Незалежний центробанк сприяє макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів і захищає фінансову систему — все це необхідно для інвестицій і зростання", — повідомила Георгієва.

"Це також є вимогою в рамках поточної програми, що підтримується МВФ. Я закликала президента Зеленського дотримуватися курсу розумною денежглава МВФ.

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою процес відбору кандидатів на посаду голови Національного банку.

Тим часом звільненого голову Нацбанку Смолія пов'язують з командою Гонтаревої, за якої він отримав перше призначення в НБУ.

На наступний день після заяви про відставку Якова Смолія курс долара став вище ніж 27 гривень, чого не було з моменту паніки через коронакризу.

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