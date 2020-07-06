Смолій перед відставкою зустрічався із Зеленським

Перед тим, як подати у відставку через політичний тиск, колишній глава Національного банку Яків Смолій заявив, що зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським. Про це він розповів в інтерв'ю lb.ua, опублікованому в понеділок, 6 липня. "Після засідання Національної ради реформ, 30 червня, у мене була зустріч з Президентом. Під час цієї розмови я зрозумів, що повинен запитати у Президента, чи повинен я звільнитися. Він відповів "так", - заявив Смолій. При цьому він говорив, що "з контексту зрозумів, що повинен звільнитися". "На цих зустрічах 30-го і 1-го ми не обговорювали жодних причин, критеріїв. Це був абсолютно спокійна розмова. Зрозумійте правильно, не було з боку Президента такого, щоб він сказав: пиши заяву, іди, ти мені набрид", - говорить ексглава центробанку. Також ексглава Нацбанку повідомив, що Президент радився з ним з приводу наступника. "Я не буду називати прізвищ, хоча ми їх обговорювали. Ще я порадив, щоб він подивився на когось із моїх заступників. Президент пообіцяв, що поспілкується, і обіцянку виконав", - додав Смолій. Як повідомляли Українські Новини, Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ. На наступний день після заяви про відставку Якова Смолія курс долара став вище на 27 гривень, чого не було з моменту паніки через коронавірус. Тим часом, рада НБУ утрималася від переобрання заступника голови НБУ Чурія.