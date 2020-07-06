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06 липня 2020, понеділок, 20:16 8
Політика 2020-07-06T21:30:02+03:00
Українські Новини
Смолій перед відставкою зустрічався із Зеленським

Смолій перед відставкою зустрічався із Зеленським

Надежда Комендантова
НБУ, Яків Смолій, Зеленський, Голова НБУ, Ексглава НБУ
Смолій і Зеленський. Фото: twitter.com/YSmolii
Смолій і Зеленський. Фото: twitter.com/YSmolii

Перед тим, як подати у відставку через політичний тиск, колишній глава Національного банку Яків Смолій заявив, що зустрічався з Президентом Володимиром Зеленським.

Про це він розповів в інтерв'ю lb.ua, опублікованому в понеділок, 6 липня.

"Після засідання Національної ради реформ, 30 червня, у мене була зустріч з Президентом. Під час цієї розмови я зрозумів, що повинен запитати у Президента, чи повинен я звільнитися. Він відповів "так", - заявив Смолій.

При цьому він говорив, що "з контексту зрозумів, що повинен звільнитися".

"На цих зустрічах 30-го і 1-го ми не обговорювали жодних причин, критеріїв. Це був абсолютно спокійна розмова. Зрозумійте правильно, не було з боку Президента такого, щоб він сказав: пиши заяву, іди, ти мені набрид", - говорить ексглава центробанку.

Також ексглава Нацбанку повідомив, що Президент радився з ним з приводу наступника.

"Я не буду називати прізвищ, хоча ми їх обговорювали. Ще я порадив, щоб він подивився на когось із моїх заступників. Президент пообіцяв, що поспілкується, і обіцянку виконав", - додав Смолій.

Як повідомляли Українські Новини, Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ.

На наступний день після заяви про відставку Якова Смолія курс долара став вище на 27 гривень, чого не було з моменту паніки через коронавірус.

Тим часом, рада НБУ утрималася від переобрання заступника голови НБУ Чурія.

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