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  • Зеленський обговорив призначення голови НБУ з директором-розпорядником МВФ
14 липня 2020, вівторок, 22:15 6
Економіка 2020-07-14T22:45:01+03:00
Українські Новини
Зеленський обговорив призначення голови НБУ з директором-розпорядником МВФ

Зеленський обговорив призначення голови НБУ з директором-розпорядником МВФ

Ольга Фандорина
НБУ, МВФ, Володимир Зеленський, кадрові зміни, Голова НБУ
Зеленський з представниками МВФ. Фото: president.gov.ua
Зеленський з представниками МВФ. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський обговорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою процес відбору кандидатів на посаду голови Національного банку.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

Згідно з ним, у вівторок Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником МВФ Георгієвою.

"Президент зазначив, що провів зустрічі з представниками комерційних і державних банків і сформував короткий список кандидатів на посаду голови Національного банку, які йому запропонували представники банківського сектору", — сказано в ньому.

Зеленський запевнив директора-розпорядника в тому, що до кінця тижня запропонує парламенту кандидатуру голови НБУ.

"Це буде незалежний технократ, який буде продовжувати незалежний курс Нацбанку. Всі рішення я приймаю тільки в інтересах народу України", — підкреслив Президент.

Президент висловив переконання, що НБУ разом з урядом має продовжувати реалізацію виваженої монетарної та фіскальної політики, бути запорукою макроекономічної і фінансової стабільності.

Він зазначив, що дискусії щодо діяльності Національного банку України повинні бути позбавлені політичного забарвлення.

Глава держави зазначив, що основними критеріями вибору кандидатури залишається професіоналізм, чесність і бездоганна репутація.

Він підкреслив, що продовження активної співпраці з МВФ є важливим пріоритетом для України.

Тим часом звільненого голову Нацбанку Смолія пов'язують з командою Гонтаревої, при якій він отримав перше призначення в НБУ.

На наступний день після заяви про відставку Якова Смолія курс долара став вищим 27 гривень, чого не було з моменту паніки через коронакризу.

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