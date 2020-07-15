У Львові дозволили відкритися дитсадкам

Львівська влада дозволила з 15 липня роботу інклюзивно-ресурсних центрів і роботу в місті дитячих садів з 17 липня.

Про це йдеться в повідомленні Львівської міськради, передають Українські Новини.

Відповідне рішення було прийнято 14 липня на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС.

"На сьогоднішньому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС ми обговорювали протокол позачергового засідання обласної комісії, яка відбулася вчора. Згідно з критеріями постанови Кабміну, Львівська область може перейти до наступного етапу ослаблення карантинних заходів, тому було прийнято низку наступних рішень. Ми прийняли рішення дозволити роботу дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності з 17 липня. Напередодні нам необхідно провести опитування серед батьків, щоб розуміти, яка очікувана кількість дітей може відвідувати садочки, і завезти продукти харчування для дітей", - сказано в повідомленні.

Також комісія дозволила роботу інклюзивної-ресурсних центрів Львова для проведення корекційної та психологічної допомоги, необхідної для дітей.

Крім того, було прийнято рішення з 15 липня дозволити роботу закладам, які пропонують свої послуги з розміщення.

"Ми внесли зміни до рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС в частині того, що не дозволено: забороняється відвідання місць громадського перебування і громадського транспорту без масок і посвідчення особи, проведення різних заходів у кількості понад 10 осіб, діяльність закладів громадського харчування з 23:00 до 7:00", - зазначає міськрада.

На засіданні комісії було прийнято рішення про початок роботи лабораторного підрозділу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги на базі лабораторії Госпродпотребслужбы.

Як повідомляли Українські Новини, 500 дитячих садків працюють в Києві після зняття обмежень.

Тим часом Рада підтримала фінансування з держбюджету дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" під час карантину.