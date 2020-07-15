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15 липня 2020, середа, 07:00 8
Верховна Рада і партії 2020-07-15T07:45:02+03:00
Українські Новини
Рада підтримала фінансування з держбюджету під час карантину дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія"

Рада підтримала фінансування з держбюджету під час карантину дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія"

Ирина Николенко
Карантин, Артек, Державний бюджет, фінансування, Карантин в Україні, дитячі табори, Молода гвардія
Дитячий табір. Фото: Pixabay
Дитячий табір. Фото: Pixabay

Тоді як Верховна Рада підвищила соцстипендію дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування до 150% прожиткового мінімуму, парламент підтримав покриття з державного бюджету витрат дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" на утримання об'єктів і оплату заробітної плати працівників у період карантину і до кінця місяця, в якому скасовується карантин.

Законопроєкт №3781 потримали за основу 352 народних депутати при мінімально необхідних 226, в цілому — 354, передають Українські Новини.

Згідно з документом, держава покриватиме витрати дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія". Зокрема: на утримання об'єктів, оплату праці працівників, обов'язкових податків і платежів, комунальних послуг, послуг зв'язку, послуг дератизації, дезінфекції, вивезення твердих побутових відходів, паливно-мастильних матеріалів.

Держпідтримка центрів на період карантину, встановленого з метою запобігання розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, на період скасування тематичних змін і до кінця місяця, в якому скасовано карантин, але не пізніше початку тематичної зміни.

Крім того, законопроєкт передбачає держпідтримку відповідних дитячих центрів шляхом фінансування будівництва і реконструкції об'єктів інфраструктури за рахунок державного бюджету.

Як йдеться в документі, держава викуповує 90% путівок до дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія", а решта путівок будуть реалізовуватися дитячими центрами без залучення третіх осіб.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію грального бізнесу законопроєкт підтримали 248 депутатів при мінімально необхідних 226.

Також у парламенті зареєстрували постанову, яка пропонує скасувати результати голосування за законопроєкт про легалізацію грального бізнесу в Україні.

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