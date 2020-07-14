Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати

Кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні 13 липня збільшилася на 638 до 54 771, кількість померлих від захворювання - на 14 осіб до 1 412 у порівнянні з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зросла на 4,2%, кількість нових летальних випадків знизилася на 6,7%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 14 липня в Україні зареєстровано 54 771 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 412 летальних, 27 154 пацієнти одужали.

За добу зафіксовано 638 нових випадків, одужала 651 людина, померли 14 людей.

Таким чином, 13 липня показник нових хворих за добу знову став менше, ніж видужали: 638 проти 651.

Кількість нових випадків захворювання на 13 липня склало 1,2% від загальної кількості захворілих на 12 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 14 липня склало 26 205 осіб, що на 0,1% менше у порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (7 254), в Києві (6 350) і Чернівецької області (5 184).

У Рівненській області зафіксовано 4 740 випадків коронавірусної інфекції, у Закарпатській - 4 055 випадків, в Івано-Франківській - 3 127, у Київській - 3 090, у Волинській - 3 080, у Харківській - 2 723, у Тернопільській - 2 276, в Одеській - 2 258, у Вінницькій - 2 148, у Житомирській - 1 542, у Дніпропетровській - 1 146 випадків.

909 випадків виявлено в Хмельницькій області, 765 випадків - у Донецькій, 755 випадків - у Черкаській, 674 випадки - у Кропивницькій, 622 випадки - у Запорізькій, 612 випадків - у Чернігівській, 487 випадків - у Миколаївській, 341 випадок - в Сумській, 334 випадки - у Полтавській, 205 випадків - у Херсонській і 95 випадків - у Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 128-й день карантину.