підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Використання ремдесивіру для лікування коронавірусу показало ще один позитивний результат, – вчені
14 липня 2020, вівторок, 11:34 12
Світ 2020-07-14T12:45:03+03:00
Українські Новини
Використання ремдесивіру для лікування коронавірусу показало ще один позитивний результат, – вчені

Використання ремдесивіру для лікування коронавірусу показало ще один позитивний результат, – вчені

Елизавета Кесельман
коронавірус в Україні, Пандемія коронавірусу, Ремдесивір, Дексаметазон
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Американська біофармацевтична компанія Gilead Sciences заявила, що препарат ремдесивір при використанні для лікування коронавірусу показав ще більше результатів, і зменшує ризик смерті у пацієнтів з тяжким перебігом коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє Fox News.

"У цьому аналізі приймання ремдесивіра був пов'язаний з прискоренням одужання і зниженням ризику смертності на 62%", йдеться в оприлюдненому пресрелізі компанії.

Наголошується, що порівняльний аналіз показав, що рівень смертності серед пацієнтів, які приймали ремдесивір, становив 7,6% на 14-й день хвороби, у порівнянні з 12,5% - серед пацієнтів, які не приймали ремдесивір.

Аналіз також показав, що 74,4% пацієнтів, які отримували ремдесивір, одужали за 2 тижні порівняно з 59% пацієнтів, які отримували тільки стандартну медичну допомогу.

"Ми працюємо над розширенням нашого розуміння всієї користі ремдесивіра", сказав у своїй заяві головний медичний директор Gilead Мердад Парс.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ назвала Дексаметазон першим препаратом, який допоміг знизити смертність від коронавірусу.

Більше новин про: коронавірус в Україні Пандемія коронавірусу Ремдесивір Дексаметазон

У Київській області зменшується кількість нових ви...
ВООЗ попередила про те, що коронавірус може переда...
МОЗ планує внести дексаметазон у протокол лікуванн...
ЄС дозволив продавати "Ремдесивір" від коронавірус...
В Україні легалізували гральний бізнес
В Одесі посилили карантин. Нічним клубам і ресторанам заборонено працювати вночі
Новини
Міжнародні експерти не радять запроваджувати регулювання онлайн-медіа і говорять про "політизованість" Нацради 12:31
Шквали до 22 м/с, град та зливи. Рятувальники попередили про штормову погоду 12:00
"Виступає приватна особа, а відгрібає держава", – міністр закордонних справ про Саакашвілі 11:49
Рубль почав дорожчати у вівторок. Курс російської нацвалюти на 14 липня 11:34
Використання ремдесивіру для лікування коронавірусу показало ще один позитивний результат, – вчені 11:34
більше новин
Шквали до 22 м/с, град та зливи. Рятувальники попередили про штормову погоду 12:00
Пенсії в українців можуть забрати: кому "світить" залишитися без виплат 05:30
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
Китайська державна CNBM готова судитися з Україною в разі відсутності компромісу з "зеленим" тарифом , - голова правління 15:35
Член наглядової ради "Укренерго" Підлісецький приховав конфлікт інтересів і лобіює підряди для своєї компанії, - ЗМІ 12:39
більше новин
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати 09:50
В Одесі посилили карантин. Нічним клубам і ресторанам заборонено працювати вночі 10:12
Мер Черкас просить суд стягнути з Зеленського моральну шкоду за приниження честі та гідності 11:07
більше новин
Після триденного падіння захворюваність на коронавірус почала зростати
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok