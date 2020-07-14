Використання ремдесивіру для лікування коронавірусу показало ще один позитивний результат, – вчені

Американська біофармацевтична компанія Gilead Sciences заявила, що препарат ремдесивір при використанні для лікування коронавірусу показав ще більше результатів, і зменшує ризик смерті у пацієнтів з тяжким перебігом коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє Fox News.

"У цьому аналізі приймання ремдесивіра був пов'язаний з прискоренням одужання і зниженням ризику смертності на 62%", – йдеться в оприлюдненому пресрелізі компанії.

Наголошується, що порівняльний аналіз показав, що рівень смертності серед пацієнтів, які приймали ремдесивір, становив 7,6% на 14-й день хвороби, у порівнянні з 12,5% - серед пацієнтів, які не приймали ремдесивір.

Аналіз також показав, що 74,4% пацієнтів, які отримували ремдесивір, одужали за 2 тижні порівняно з 59% пацієнтів, які отримували тільки стандартну медичну допомогу.

"Ми працюємо над розширенням нашого розуміння всієї користі ремдесивіра", – сказав у своїй заяві головний медичний директор Gilead Мердад Парс.

Як повідомляли Українські Новини, ВООЗ назвала Дексаметазон першим препаратом, який допоміг знизити смертність від коронавірусу.