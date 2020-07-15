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15 липня 2020, середа, 08:30 19
Суспільство 2020-07-15T11:15:04+03:00
Українські Новини
До кінця карантину залишилося 17 днів. Що дозволено

До кінця карантину залишилося 17 днів. Що дозволено

Елена Новикова
Карантин, Covid-19, Карантин в Україні
Карантин в Україні. Фото: Pixabay
Карантин в Україні. Фото: Pixabay

В Україні станом на середу, 15 липня, триває 126-й день карантину, який Кабмін ввів з 12 березня через епідемію коронавірусної інфекції COVID-19, який за даними на 14 липня зареєстрували у 54 771 людини.

Рішення про продовження адаптивного карантину до 31 липня було прийнято на засіданні Кабміну 17 червня.

До цієї дати залишилося 17 днів.

1 червня в Україні стартував третій етап пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Послаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни.

Київ та 14 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів; люди старше ніж 60 років не зобов'язані дотримуватися самоізоляції;  відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які приймають рейси з України; перевозити легковими автомобілями можна до п'яти осіб, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

З 10 червня, частково відновився пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі, час роботи обмежений з 11:00 до 14:00.

З 15 червня уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також відновлюється робота пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованих Росією АР Крим і м. Севастополь.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 14 липня 7 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з 13 липня Харківська область визнана такою, що відповідає критеріям, Одеська область - не відповідає.

Раніше карантин послабили у Львові.

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