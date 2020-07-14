Курс гривні на середу: нацвалюта просіла

У той час, як в обменнх пункту киевски банків курс долара і курс євро підскочили, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 5,53 коп. до 27,1436 UAH/USD, що встановлюється ним на 15 липня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 липня, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,0082 1 долар США 27,1436 1 швейцарський франк 28,8854 10 ієн 2,5276 10 російських рублів 3,8158 1 євро 30,8745

Як повідомляли Українські Новини, з 3 по 10 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 25,53 копійок до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 копійок до 26,8209 UAH/USD після стрімкого зростання минулого тижня.

Раніше повідомлялося про те, що керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що найближчим часом гривня продовжить свої коливання і може наблизитися до психологічної позначки 27,5 грн/дол.