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14 липня 2020, вівторок, 14:43 10
Економіка 2020-07-14T16:30:03+03:00
Українські Новини
Міненерго прогнозує підвищення цін на електроенергію для непобутових споживачів

Міненерго прогнозує підвищення цін на електроенергію для непобутових споживачів

Анна Рудык
Електроенергія, Тарифи на електроенергію, Міненерго
Електрика. Фото: прес-служба Донбасенерго
Електрика. Фото: прес-служба Донбасенерго

Збільшення вартості електроенергії на 4% для непобутових споживачів Міністерство енергетики прогнозує в зв'язку з збільшенням тарифу національної енергетичної компанії "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%, або на 84,83 гривень/МВт-год, до 240,23 гривень/МВт-год з серпня. Водночас в Міненерго зазначили, що збільшення тарифу "Укренерго" не вплине на ціну електроенергії для населення.

Про це Українським Новинам повідомило міністерство.

Міненерго зазначило, що середній тариф на електроенергію для непобутових споживачів другого класу становить 2,7 гривні/кВт-год і тарифи на електроенергію для таких споживачів зростуть орієнтовно на 10 копійок/кВт-год.

"То є таке підвищення тарифу на передачу призведе до зростання кінцевої ціни для непобутових споживачів не більше, ніж на 4%", - підкреслило міністерство.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін хоче переглянути тарифи на електроенергію для населення.

Раніше Герус заявив, що  ТЕС перевищили потужності АЕС через балансові обмеження.

Також в Україні на 7% піднялися ціни на енергію після рішень Минэкоэнерго і НКРЕКП на користь Ахметова.

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