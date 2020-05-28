Потужності ТЕС перевищили потужності АЕС через балансові обмеження, - Герус

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус заявляє, що 27 травня в 22:17 працююча потужність теплових електростанцій (ТЕС) перевищила робочу потужність атомних електростанцій (АЕС).

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Історична подія сталася вчора ввечері. Потужність вугільних ТЕС перевищила працюючу потужність АЕС. Вчора в 22:17 працююча потужність вугільних ТЕС склала 7 243 МВт, а працююча потужність АЕС склала 6 663 МВт. Це стало наслідком того, що напередодні Міністерство енергетики змусило "Енергоатом" ще зменшити роботу своїх блоків, хоча наявна потужність, яка може працювати, становить 9 490 МВт", - написав Герус.

Він зазначив, що, таким чином, обмеження "Енергоатому" склало 2 827 МВт потужності всієї Рівненської АЕС (РАЕС, Вараш, Рівненська область).

"Обмежується державний "Енергоатом", власником якого є ви всі як громадяни України. А збільшується генерація вугільних ТЕС, 70% яких належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова. І такий перерозподіл ринку відбувається не тому, що "Енергоатом" програв конкуренцію, а тому, що знайшлися чиновники, які вирішили вручну перерозподілити ринок на користь приватних (дорогих) структур", - підкреслив Герус.

Як повідомляли Українські Новини, Герус звинуватив ДТЕК дестабілізації ринку електроенергії.

Також в Україні на 7% піднялися ціни на енергію після рішень Минэкоэнерго і НКРЭКУ на користь Ахметова.