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  • В Україні на 7% піднялися ціни на енергію після рішень Мінекоенерго і НКРЕКП на користь Ахметова, — ЗМІ
23 травня 2020, субота, 17:08 16
Економіка 2020-05-23T19:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні на 7% піднялися ціни на енергію після рішень Мінекоенерго і НКРЕКП на користь Ахметова, — ЗМІ

В Україні на 7% піднялися ціни на енергію після рішень Мінекоенерго і НКРЕКП на користь Ахметова, — ЗМІ

Елена Новикова
Електроенергія, Тарифи на електроенергію, Рінат Ахметов, ціни на електроенергію
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

В той час, як в травні українські АЕС скоротили вироблення енергії до найнижчих показників в історії, середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії на ринку "на добу вперед" за 20 днів травня становить 1349 грн / МВт * год без ПДВ. Це на 7,7% вище, ніж за 20 днів квітня, і на 6,6% вище, ніж за квітень в цілому.

Про це йдеться в результатах моніторингу ринку, який проводить ДП "Оператор ринку", повідомляють "Наші гроші".

Так, повідомляється, що мова йде про електроенергію для підприємств, установ і бізнесу. Ціни на РДН закладаються у вартість всіх товарів та послуг, які населення купує в магазинах або інших установах, а також у платежах всіх бізнес-структур та державних установ, а потім також включається у вартість їх послуг для населення.

При цьому відзначається, що за даними "Оператора ринку", вартість енергії на РДН в Україні залишається значно вищим, ніж на біржах в інших країнах Європи. Станом на 23 травня особливо великий розрив був між цінами в Бурштинському енергоострові (Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області) та Словаччиною - різниця була в шість разів на користь європейців.

Вартість енергії на РДН в Україні біржах і в інших країнах Європи. Інфографіка: Вартість енергії на РДН в Україні біржах і в інших країнах Європи. Інфографіка: "Наші гроші"

Середні ціни в квітні на РДН України були приблизно в 2-3 рази вище європейських.

Середні ціни енергії на РДН в Україні та інших країнах Європи в квітні. Інфографіка: Середні ціни енергії на РДН в Україні та інших країнах Європи в квітні. Інфографіка: "Наші гроші"

Як повідомляли Українські Новини, на початку року Україна скоротила дохід від експорту електроенергії на 11,7%.

Раніше Ольга Буславець лобіювала рішення на користь ДТЕК Ріната Ахметова.

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