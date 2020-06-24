У Мексиці розбився літак. Загинули всі пасажири

У Мексиці розбився легкомоторний літак CESSNA, крах подібного стався в Одесі 17 червня. В результаті авіакатастрофи усі 6 пасажирів загинули. Про це повідомляє видання Milenio.

Як повідомляється, літак вилетів з муніципалітету Камарго, штат Чіуауа, в напрямку штату Сіналоа. На борту літака були члени однієї сім'ї з шести осіб. Під час аварії ніхто не вижив.

"Ми визначили, що керівнику групи було 42 роки, а також там була 23-річна дівчина та четверо неповнолітніх - хлопчики 14 і 15 років, і дівчатка 12 і 13 років", - сказали в прокуратурі.

Уламки літака були знайдені на середині шляху. Причини падіння невідомі. Крім того, було встановлено, що літак горів після падіння, тому тіла пасажирів також були спалені.

Невдовзі в лікарні помер другий пілот; вирішується питання про створення комісії, яка вивчить технічний стан літака.

Як повідомляли Українські Новини, у Пакистані за хвилину до посадки розбився пасажирський літак з 99 пасажирами на борту та 8 членами екіпажу й впав на житлові будинки.

Крім того, в авіакатастрофі в Одесі загинули обидва пілоти літака.