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  • У Мексиці розбився літак. Загинули всі пасажири
24 червня 2020, середа, 13:38 5
Світ 2020-06-24T14:30:03+03:00
Українські Новини
У Мексиці розбився літак. Загинули всі пасажири

У Мексиці розбився літак. Загинули всі пасажири

Елизавета Кесельман
Мексика, авіакатастрофа, катастрофа літака, Падіння літака, Крах літака, авіакатастрофа в Мексиці
Літак. Фото: pixabay.com
Літак. Фото: pixabay.com

У Мексиці розбився легкомоторний літак CESSNA, крах подібного стався в Одесі 17 червня. В результаті авіакатастрофи усі 6 пасажирів загинули. Про це повідомляє видання Milenio.

Як повідомляється, літак вилетів з муніципалітету Камарго, штат Чіуауа, в напрямку штату Сіналоа. На борту літака були члени однієї сім'ї з шести осіб. Під час аварії ніхто не вижив.

"Ми визначили, що керівнику групи було 42 роки, а також там була 23-річна дівчина та четверо неповнолітніх - хлопчики 14 і 15 років, і дівчатка 12 і 13 років", - сказали в прокуратурі.

Уламки літака були знайдені на середині шляху. Причини падіння невідомі. Крім того, було встановлено, що літак горів після падіння, тому тіла пасажирів також були спалені.

Невдовзі в лікарні помер другий пілот; вирішується питання про створення комісії, яка вивчить технічний стан літака.

Як повідомляли Українські Новини, у Пакистані за хвилину до посадки розбився пасажирський літак з 99 пасажирами на борту та 8 членами екіпажу й впав на житлові будинки.

Крім того, в авіакатастрофі в Одесі загинули обидва пілоти літака.

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