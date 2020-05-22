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22 травня 2020, пʼятниця, 14:05 11
Події 2020-05-22T15:00:02+03:00
Українські Новини
У Пакистані пасажирський авіалайнер впав на житлові будинки

У Пакистані пасажирський авіалайнер впав на житлові будинки

Ірина Дорофейчук
Пакистан, авіакатастрофа, літак, Ісламська Республіка Пакистан
Літак
Літак "Пакистанських міжнародних авіаліній". Фото: DND

Поблизу аеропорту міста Карачі у Пакистані розбився літак "Пакистанських міжнародних авіаліній", повідомляє пакистанське інформаційне агентство The Dispatch News Desk (DND).

На борту, за даними журналістів, могли перебувати близько 99 пасажирів і 8 членів екіпажу. Літак прямував в Карачі з міста Лахор. Репортери з посиланням на джерело в управлінні цивільної авіації країни повідомляють, що він розбився за хвилину до посадки. За даними журналістів, аварія сталася в 4 км від аеропорту, літак впав на житлові будинки. Безпосередньо перед цим пілоти повідомили про проблеми з випуском шасі.

За даними информагентстсва, на місце аварії прибули сили поліції і армії. При падінні були пошкоджені чотири житлових будинки, дві людини на землі постраждали. За інформацією видання, розбився літак — лайнер Airbus 320. Він може перевозити до 180 пасажирів, проте число людей на борту було зменшено вдвічі для того, щоб вони могли дотриматися норми соціального дистанціювання з-за коронавіруса.

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