Легкомоторний літак розбився в Одесі, за попередніми даними 1 людина загинула

В Одесі розбився легкомоторний літак, за попередніми даними, внаслілок аварії загинула одна людина.

Про це написав радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В Одесі проблема, щойно впав і розбився легкомоторний літак. За попередніми даними з двох осіб, що перебували на борту, один загинув", - написав він.

Форостяк зазначив, що літак впав одразу після зльоту на гіпермаркет, розташований поруч з аеродромом.

"Сподіваюся, більше ніхто не постраждав і не хочу вірити, що серед пілотів на борту були мої знайомі", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, на Полтавщині впав приватний вертоліт. Встановлено, що на борту вертольота "Мі-2", який належить приватній фірмі, знаходилися двоє пілотів. В результаті падіння вони не постраждали.

Також на Сумщині неподалік села Миколаївка в кукурудзяному полі впав легкомоторний літак. Поліція повідомила, що внаслідок трагедії загинув 55-річний пілот.