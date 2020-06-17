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17 червня 2020, середа, 13:20 5
Події 2020-06-17T16:15:03+03:00
Українські Новини
Легкомоторний літак розбився в Одесі, за попередніми даними 1 людина загинула

Легкомоторний літак розбився в Одесі, за попередніми даними 1 людина загинула

Елизавета Драбкина
загиблі при авіакатастрофі, Падіння літака, авіакатастрофа в Одесі
Авіакатастрофа в Одесі Фото: Нацполиция
Авіакатастрофа в Одесі Фото: Нацполиция

В Одесі розбився легкомоторний літак, за попередніми даними, внаслілок аварії загинула одна людина.

Про це написав радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В Одесі проблема, щойно впав і розбився легкомоторний літак. За попередніми даними з двох осіб, що перебували на борту, один загинув", - написав він.

Форостяк зазначив, що літак впав одразу після зльоту на гіпермаркет, розташований поруч з аеродромом.

"Сподіваюся, більше ніхто не постраждав і не хочу вірити, що серед пілотів на борту були мої знайомі", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, на Полтавщині впав приватний вертоліт. Встановлено, що на борту вертольота "Мі-2", який належить приватній фірмі, знаходилися двоє пілотів. В результаті падіння вони не постраждали.

Також на Сумщині неподалік села Миколаївка в кукурудзяному полі впав легкомоторний літак. Поліція повідомила, що внаслідок трагедії загинув 55-річний пілот.

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