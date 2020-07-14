Легалізація грального бізнесу. Хто зможе відкрити казино, і хто зможе там грати

Верховна Рада України сьогодні, 14 липня, легалізувала гральний бізнес. За ухвалення законопроєкту в другому читанні проголосували 248 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

В законі прописано, що організаторами азартних ігор можуть бути виключно юридичні особи-резиденти України.

При цьому заборонено бути організаторами азартних ігор: банкам та іншим фінансовим установам; підприємствам, установам і організаціям, включеним до реєстру неприбуткових організацій та установ; юридичним особам, яким за рішенням суду, що набрало законної сили, заборонено займатися організацією і проведенням азартних ігор.

Співробітником організатора азартних ігор можна стати лише по досягненні 21 року.

Хто не може грати в гральних закладах?

Організатори не повинні допускати до участі в іграх тих, кому обмежений доступ до них, а також тих, у кого виражена залежність (лудоманія).

Гравцями не можуть бути:

недієздатні та обмежено дієздатні особи;

особи, які не досягли 21 року;

особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження;

особи, які перебувають у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння;

особи, визнані адміністрацією закладу небажаними;

особи, внесені до реєстру осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів та (або) участь в азартних іграх.

Як повідомляли Українські Новини, експерти прогнозують, що легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину.

Крім того, експерти відзначають, що онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати тільки різницю між грошима, внесеними гравцем, і отриманим виграшем, а не цілий комплекс даних, як пропонують законодавці.

А також як працюватимуть гральні автомати після легалізації грального бізнесу в Україні.