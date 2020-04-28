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  • Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти
28 квітня 2020, вівторок, 16:00 834
Економіка 2020-04-28T19:15:04+03:00
Українські Новини
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти

Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти

Алина Заика
гральний бізнес, легалізація грального бізнесу

Експерти відзначають, що онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати тільки різницю між грошима, внесеними гравцем, і отриманим виграшем, а не цілий комплекс даних, як пропонують законодавці.

Про це експерти повідомили у ході прес-конференції "Головні проблеми легалізації грального бізнесу в Україні" в прес-центрі Українських Новин.

"Онлайн система моніторингу є у всіх розвинених країн (з гральним бізнесом). З її допомогою вираховують податок GGR", - повідомив Микола Мельник, глава аналітичної групи "Левіафан".

Експерт вважає, що, якщо в квартал гравці завели мільйон гривень, а забрали 900 тисяч, то з 100 000 і треба розраховувати GGR. Більше ніякої інформації не потрібно.

Законодавці хочуть бачити в режимі реального часу всю інформацію і усі дії, вчинені щодо гравця, список самоізольованих осіб, всі транзакції в режимі реального часу.

"Що буде, якщо система дасть збій?" - запитує експерт.

Також потрібно відмовитися від ініціатив законодавця щодо касових апаратів: "Дві системи існувати не можуть, або касові апарати або онлайн-система моніторингу", - сказав він.

При цьому експерт вважає, що встановлення і тестування системи онлайн моніторингу, яка буде враховувати не тільки фінансові показники, а всі дії щодо гравця – запрацює не раніше, ніж через 2,5 року, тим самим створюючи корупційні ризики й без функцій контролю.

"Думаю оптимальним терміном для запровадження системи онлайн моніторингу буде 3-3,5 року, виходячи з тих реалій, які ми маємо зараз", - зазначив він.

При цьому Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник, підсумував, сказавши, що легалізація грального бізнесу в Україні, безумовно, потрібна, так як це і створення робочих місць, боротьба з корупцією, і наповнення держбюджету.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня поточного року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроекту №2285-д про легалізацію грального бізнесу.

Джерело : Українські новини
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