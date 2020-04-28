Легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину, - експерти

Експерти прогнозують, що легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину.

Про це вони повідомили в ході прес-конференції "Головні проблеми легалізації грального бізнесу в Україні" в прес-центрі Українських Новин.

"За 4 місяці держбюджет не дорахується 42 млрд гривень... Ні в якому разі не можна відкладати цей закон, тому що в наш важкий час доходи від ліцензій на гральний бізнес – це швидкі гроші, а також додаткові інвестиції в гральну інфраструктуру і валютні надходження", - сказав економічний експерт Віктор Скаршевський.

За його словами, складається таке враження, що фінансовий комітет Верховної Ради і депутати, що входять в нього, не згодні з легалізацією грального бізнесу і вносять такі зміни, щоб монополізувати цей бізнес і поширювати корупцію.

"Лотерейний бізнес хочуть винести за межі цього законопроекту", - сказав експерт.

У свою чергу Валерій Клочок – політичний та економічний експерт, нагадав історію з секвестром держбюджету.

"Ми буквально днями отримали черговий скандал із звільненням голів Податкової та Митниці... В Україні тіньовий сектор економіки нікуди не подівся. Є так звані правильні і неправильні учасники грального бізнесу", - сказав експерт.

За його даними, у зміненому держбюджеті на поточний рік стаття доходів від легалізації грального бізнесу залишилася.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня поточного року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроекту №2285-д про легалізацію грального бізнесу.