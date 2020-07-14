"Виступає приватна особа, а відгрібає держава", – міністр закордонних справ про Саакашвілі

Дмитро Кулеба шкодує про те, що за заяви голови виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі перед Грузією відповідатиме Україна.

Про це він повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Ситуація викликає жаль. Відбувається наступне: є громадянин України, який не наділений правами і повноваженнями представляти позицію держави, але який активно коментує ситуацію в Грузії напередодні виборів. Ім'я цього громадянина - Михайло Саакашвілі. І кожне його заяву завершується тим, що українського посла викликають у МЗС Грузії і висловлюють йому своє невдоволення заявами пана Саакашвілі. Дисбаланс в тому, що приватна особа виступає, а держава за це, прошу вибачення, "відгрібає", - сказав він.

Міністр розраховує на стабілізацію українсько-грузинських відносин.

"Ми розуміємо ситуацію в Грузії, вона дуже чутлива напередодні виборів. Ми надзвичайно цінуємо дружбу з нашими грузинськими партнерами і розраховуємо на стабілізацію відносин та усунення цього подразника. Я глибоко впевнений, що ніякі заяви приватної особи не можуть зруйнувати стосунки між нашими народами і відносини між нашими державами. Позиція МЗС з цього питання максимально чітка і офіційно задекларовано: пан Михайло Саакашвілі є приватною особою і у своїх коментарях про ситуацію в Грузії не представляє позицію України", - підкреслив Кулеба.

9 липня Саакашвілі оприлюднив відеозвернення, в якому назвав грузинська влада нелегітимними.

Грузія обурена подібними висловлюваннями, оскільки Саакашвілі займає офіційну посаду в українській владі.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня Зеленський Саакашвілі призначив головою Виконкому реформ.

З-за цього призначення Грузія викликала посла в Україні Теймураза Шарашенидзе для консультацій, оскільки Саакашвілі, як колишній Президент Грузії, заочно засуджений до 3 років в'язниці за зловживання владою.

Зеленський назвав рішення Грузії помилкою і втручанням у справи України, оскільки Саакашвілі є українським громадянином і має право обіймати посади в країні.