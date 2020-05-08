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08 травня 2020, пʼятниця, 13:26 21
Політика 2020-05-08T14:45:03+03:00
Українські Новини
Грузія викликає посла в Україні через призначення Саакашвілі головою виконкому реформ

Грузія викликає посла в Україні через призначення Саакашвілі головою виконкому реформ

Ярина Вацяк
Посол, Міхеіл Саакашвілі, Україна-Грузія
Саакашвілі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil
Саакашвілі. Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Грузія викликає посла в Україні Теймураза Шарашенидзе для консультацій через призначення голови партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі головою виконавчого комітету реформ.

Про це йдеться в повідомленні "Першого каналу" Грузії з посиланням на слова міністра закордонних справ Грузії Давида Залкаліані, передають Українські Новини.

"Зниження рівня посади, спочатку запропонованої Саакашвілі, і призначення його головою виконкому Національної ради реформ свідчить про скептичне ставлення українського політичного спектру, в тому числі парламентської більшості, до його персони. Водночас, на наш погляд, позиція Грузії як стратегічного партнера України була врахована. Тим не менш, призначення людини, засудженої та розшукуваної грузинською судовою системою, стратегічним партнером викликає питання, у зв'язку з чим було прийнято рішення викликати надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні пана Теймураза Шарашенидзе для консультацій в Тбілісі", - сказав він.

За його словами, Грузія не розглядає можливість розриву дипломатичних відносин з Україною або перегляду її стратегічного партнерства.

"За участю посла, крім інших питань, необхідно визначити, які дії необхідні для того, щоб нинішня ситуація не мала негативного впливу на двосторонні стосунки, співробітництво у різних міжнародних організаціях і, що найголовніше, спільні зусилля щодо європейської та євроатлантичної інтеграції", - зазначив міністр.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Саакашвілі заявив про пропозицію Зеленського стати віце-прем'єром з реформ.

Після чого президент Грузії Саломе Зурабішвілі висловила заклопотаність подальшою долею відносин Тбілісі і Києва через можливе призначення Міхеіла Саакашвілі в Кабмін України.

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