Авіакатастрофа літака МАУ: Іран назвав винного

У той час, як Україна і ряд держав можуть звернутися в Міжнародний суд ООН у справі про збитий в Ірані літаком МАУ, відповідальним за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана в Ірані вважають оператора ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заяву колишнього іранського законодавця Махмуда Садеки.

Повідомляється, що Махмуд Садеки подав запит до міністра оборони Ірану, бригадного генералу Хатамі про причини катастрофи українського літака і отримав відповідь від нього.

Садеки відправив документ ще 23 квітня, однак чиновник відповів йому лише напередодні.

За його словами, Хатамі повідомив, що оператор ракетної системи звинувачується в тому, що, ймовірно, він не спілкувався з командним центром, покладаючись на "нечітку інформацію" Міністерства оборони, коли прийняв рішення про запуск ракети.

Садеки пояснив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану пояснення причин "відсутність координації в національній мережі протиповітряної оборони", що призвело до пуску двох ракет по українському пасажирському літаку в небі біляТегерана.

Ще 4 квітня іранські військові чиновники відзначали, що у справі про авіакатастрофу українського лайнера затримано одну людину, яка перебуває під слідством.

Як повідомляли Українські Новини, український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який прямував рейсом PS 752 Тегеран-Київ, був збитий в ніч на 8 січня незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Серед жертв катастрофи були громадяни 7 держав.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Офіс генпрокурора наполягає, щоб катастрофу літака МАУ в Ірані розслідувала міжнародна група.

Раніше Іран запропонував Україні "визнати помилку" у катастрофі літака МАУ.