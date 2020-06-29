Іран передав у Францію "чорні ящики" збитого літака МАУ

"Чорні ящики" збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Іран передав у Францію.

Про це з посиланням на іранські державні ЗМІ пише Associated Press.

У Франції про передачу "чорних скриньок" розповів військовий прокурор Тегерана Голамабас Торки.

Він зазначив, що один з бортових самописців був "фізично пошкоджений", тому дані з нього можна дістати лише за допомогою сучасної технології.

Як пояснив прокурор, іранські експерти не змогли придбати необхідне обладнання через санкцій з боку Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський створив делегацію для переговорів з Іраном про авіакатастрофу МАУ. Делегацію очолює заступник Міністра закордонних справ Євген Єнін.

Раніше Іран підтвердив готовність до співпраці з Україною в розслідуванні катастрофи літака МАУ.

Відповідальним за збиття українського літака на початку січня поблизу Тегерана в Ірані вважають оператора ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню. Ще 4 квітня іранські військові чиновники зазначали, що у справі про авіакатастрофу українського лайнера затримано одну людину, яка перебуває під слідством.