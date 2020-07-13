підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 липня 2020, понеділок, 10:39 15
Економіка 2020-07-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро на початку тижня подорожчали. Курс валют на 13 липня

Долар і євро на початку тижня подорожчали. Курс валют на 13 липня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро
Курс долара
Курс долара

Курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 понеділка підвищився у порівнянні з 10 липня на 7,46 коп. до 27,1523 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,88 коп. до 26,8697 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 4,79 коп. до 30,0781 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 8,76 коп. до 30,6648 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

           Долар США               Євро    10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,8697 27,1523 30,0781 30,6648 3,35 3,91
Максимальний 27,0000 27,2500 30,4000 30,9000 3,74 5,00
Мінімальний 26,7000 27,0600 29,6000 30,3000 2,30 3,73

Як повідомляли Українські Новини, з 3 по 10 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 25,53 копійки до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 копійки до 26,8209 UAH/USD після стрімкого зростання минулого тижня.

Крім того, в п'ятницю, 10 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 2 копійок у п'ятницю знизився на 7 копійок до 27,00 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс євро

В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати
Негода залишила без електрики 23 населених пункти по всій Україні
Новини
Рубль після вихідних дещо просів. Курс російської національної валюти на 13 липня 11:30
Сьогодні відбудеться ЗНО 2020 з біології. Які умови тестування 11:27
2 військових загинули в зоні ООС в понеділок 11:22
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
Ціна на електроенергію в Україні знизилася на 15%, але вона все ще вища, ніж у Європі 11:12
більше новин
Одеса готується до шторму. Людям рекомендують залишатися вдома 11:15
"Центренерго" почав купувати вугілля за формулою Роттердам+, — ЗМІ 15:08
Ціна на електроенергію в Україні знизилася на 15%, але вона все ще вища, ніж у Європі 11:12
Прапор кримських татар. Фото: depositphotos
Випускники київської школи образили кримських татар і назвали Крим російським. Їх запросили в Меджліс 14:55
"Укрзалізниця" запускає 40 поїздів: повний список напрямків і розклад руху 21:16
більше новин
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні 05:00
В Івано-Франківську сервісний центр Пенсійного фонду закрили на карантин через COVID-19 19:40
В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати 09:31
У Київській області другий день приріст за кількістю нових випадків Covid-19. Дані по районах 13:17
"Центренерго" почав купувати вугілля за формулою Роттердам+, — ЗМІ 15:08
більше новин
Офіційний курс валют на понеділок. Гривня впала в ціні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok