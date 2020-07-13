Долар і євро на початку тижня подорожчали. Курс валют на 13 липня

Курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 понеділка підвищився у порівнянні з 10 липня на 7,46 коп. до 27,1523 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,88 коп. до 26,8697 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 4,79 коп. до 30,0781 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 8,76 коп. до 30,6648 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,8697 27,1523 30,0781 30,6648 3,35 3,91 Максимальний 27,0000 27,2500 30,4000 30,9000 3,74 5,00 Мінімальний 26,7000 27,0600 29,6000 30,3000 2,30 3,73

Як повідомляли Українські Новини, з 3 по 10 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 25,53 копійки до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 копійки до 26,8209 UAH/USD після стрімкого зростання минулого тижня.

Крім того, в п'ятницю, 10 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 2 копійок у п'ятницю знизився на 7 копійок до 27,00 UAH/USD.