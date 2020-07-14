МОЗ виключив "Гідроксихлорохін" з протоколу лікування COVID-19. На черзі ще два препарати

Міністерство охорони здоров'я виключило препарат "Гідроксихлорохін", який проходив випробування ВООЗ, протоколу лікування важких хворих на коронавірусну інфекцію, а також хворих COVID-19 дітей.

Про це у ході брифінгу повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як, передають Українські Новини.

"Буде виключений "Лопінавір", "Ритонавір", а також буде розширена можливість застосування "Ремдисивира". Також виключений "Гідроксихлорохін" з протоколу надання допомоги пацієнтам з важким перебігом COVID-19 і дітям", - сказала вона.

При цьому "Гідроксихлорохін" зможуть використовувати при лікуванні пацієнтів середнього ступеня тяжкості з групи ризику.

Оновлений протокол лікування коронавірусної інфекції буде оприлюднено найближчим часом.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я має намір внести протизапальний препарат "Дексаметазон" в протокол лікування коронавірусної інфекції COVID-19.

Раніше приватне акціонерне товариство "Фармацевтична фірма "Дарниця" (Київ) перестала виробляти "Гідроксихлорохін" для лікування коронавірусу через відсутність доказів того, що препарат дійсно допомагає при коронавирусе.

Кабінет Міністрів вніс препарати для лікування хронічних ревматоїдних захворювань, в тому числі гідроксихлорохін, програму доступних ліків.

Також уряд вніс гідроксихлорохін і лопінавір до переліку лікарських засобів для запобігання коронавірусного захворювання, звільнених від сплати ввізного мита і ПДВ.