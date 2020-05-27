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27 травня 2020, середа, 17:55 168
Медицина 2020-05-27T18:45:02+03:00
Українські Новини
"Дарниця" припиняє проект з виробництва гідроксихлорохіна для лікування COVID-19

"Дарниця" припиняє проект з виробництва гідроксихлорохіна для лікування COVID-19

Сергій Паламаренко
Дарниця, Covid-19, Фармкомпанія
Фармкомпанія
Фармкомпанія "Дарниця". Фото: darnitsa.ua

Фармацевтична компанія "Дарниця" призупинила проект по виробництву uідроксихлорохіна для лікування COVID-19.

Про це повідомила прес-служба компанії.

У заяві підкреслюється, що вчені "Дарниці" уважно стежать за авторитетними медичними дослідженнями, які стосуються ефективності гідроксихлорохіна при лікуванні COVID-19. Станом на 26 травня на веб-сайті ClinicalTrial.gov було зареєстровано 201 дослідження застосування гідроксихлорохіна для лікування COVID-19, з яких 5 - завершені.

"Були опубліковані матеріали клінічних досліджень, які не підтвердили користь від застосування експериментального лікарського засобу гідроксихлорохін у хворих COVID-19. "Дарниця" бере до уваги світову наукову думку, оскільки безпека пацієнтів і наукова доцільність є безумовним пріоритетом для компанії. Тому компанія призупинила проект з виробництва препарату гідроксихлорохін для лікування COVID-19", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що "Дарниця" почала проект з підготовки до виробництва препаратів з гідроксихлорохіном в березні 2020 року, коли з'явилися китайські протоколи лікування та публікації в авторитетних джерелах про ефективність препарату для лікування COVID-19. Ці дані дали підстави включити гідроксихлорохін в протоколи експериментального лікування COVID-19 у багатьох країнах світу, зокрема в Україні, США та у європейських країнах.

"У той же час "Дарниця" отримала численні звернення від українських лікарів і пацієнтів із проханням надати можливість використовувати препарат для лікування коронавірусної інфекції, оскільки дана терапія розглядалася медичним співтовариством як потенційно ефективна. Враховуючи наукові дані та звернення медичного співтовариства, "Дарниця" почала проект з підготовки до виробництва препаратів з гідроксихлорохіна виключно для потреб медичних установ в лікуванні COVID-19. При цьому відкрита продаж препарату не передбачалася", - повідомила прес-служба.

В компанія також додали, що в разі необхідності "Дарниця" готова до випуску даного препарату для пацієнтів з ревматоїдним артритом і системним червоним вовчаком.

"Вчені "Дарниці" й надалі мають намір стежити за міжнародними дослідженнями щодо пошуку ефективних і безпечних лікарських засобів для боротьби з вірусом SARS-CoV-2 та розглядати можливість виробництва потенційно ефективних препаратів", - вказано в заяві.

Раніше "Дарниця" переорієнтувала виробничі потужності,, щоб збільшити випуск жарознижуючого засобу "Парацетамол" та противірусного препарату "Іммустат", які застосовуються для полегшення перебігу захворювань, що спричинені вірусними інфекціями.

Фармкомпанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія та вирішення проблем болю.

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