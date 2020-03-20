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20 березня 2020, пʼятниця, 21:38 8
Кабмін 2020-03-20T21:53:09+02:00
Українські Новини
Ліки для боротьби з коронавірусом звільнили від мита на ввезення

Ліки для боротьби з коронавірусом звільнили від мита на ввезення

Таня Войтюк
Кабмін, Мито, Коронавірус, коронавірус в Україні, Ліки від коронавірусу
Таблетки. Фото: 112.ua
Таблетки. Фото: 112.ua

У той час як в Україні підтвердили 29 випадків зараження Covid-19, Кабінет Міністрів звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ лікарські засоби для запобігання коронавірусу.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в telegram, передають Українські Новини.

"Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ певний перелік лікарських засобів, медичних виробів і обладнання", - написав він.

Він зазначив, що в перелік входять засоби, необхідні для запобігання виникненню та поширенню коронавірусу, а також для локалізації та ліквідації спалахів цього захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів встановив режим надзвичайної ситуації в Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях.

Тим часом аптеки наживаються на загальній паніці через пандемію і підробляють ліки.

Сьогодні, єдиними препаратами які допомагають при лікуванні симптомів коронавірусу є парацетамол і протималярійний препарат, який схвалили в США.

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