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13 липня 2020, понеділок, 20:00 15
Верховна Рада і партії 2020-07-13T21:45:02+03:00
Українські Новини
У вівторок Рада проведе додаткове позачергове засідання: порядок денний

У вівторок Рада проведе додаткове позачергове засідання: порядок денний

Надежда Комендантова
Верховна Рада, засідання Верховної Ради, позачергове засідання
Верховна Рада в масках.
Верховна Рада в масках.

Верховна Рада, яка в понеділок розглядала питання про місцеві вибори в питаннях сфери ЖКГ, проведе додаткове позачергове засідання у вівторок, 14 липня.

Про це cказано в повідомленні на сайті Ради, передають Українські Новини.

Відповідне розпорядження голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав у понеділок.

Засідання скликається у зв'язку з вимогою 150 народних депутатів.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання 14 липня 2020 відразу після завершення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, скликаних згідно з розпорядженням голови Верховної Ради України від 13 липня 2020 № 241, на якому розглянути проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах (№ 3133)", — сказано в ньому.

Крім того, розпорядженням доручено керівнику апарату Верховної Ради В'ячеславу Штучному забезпечити підготовку й проведення позачергового пленарного засідання та поінформувати народних депутатів україни про питання, розгляд яких заплановано.

Як повідомляли Українські Новини, Рада має намір посилити відповідальність водіїв за вчинення у стані алкогольного сп'яніння дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) зі смертельним наслідком до 12 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком від 7 до 10 років.

 

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