Зеленський приїхав на зустріч з фракцією "Слуга народу"

Партія "Слуга народу" увечері в понеділок, 13 липня, зібралася на засідання, в якому бере участь президент Володимир Зеленський. Під час засідання обговорюються кандидатури на посади віце-прем'єра з питань ОПК та голови АМКУ. Про це повідомляє заступник голови фракції Слуга народу Галина Янченко на сторінці Facebook.

З її слів, відповідні призначення Рада може розглянути вже в найближчу середу.

"Цього тижня Верховна Рада розгляне низку кадрових питань. Зокрема, у середу парламент може розглянути призначення віце-прем'єра з питань ОПК. На цю посаду розглядається Олег Уруський. Його рекомендував Президенту Володимир Горбулін", — написала Янченко.

Вона також зазначила, що в парламенті також може розглядатися кандидат на посаду голови АМКУ.

"На цю посаду пропонують Ольгу Піщанську, першого заступника голови АМКУ (...) Прямо зараз Президент представляє ці кандидатури на засіданні фракції Слуга народу", — додала нардеп.

Як повідомляли Українські Новини, Рада проведе додаткове позачергове засідання: порядок денний.

Обмеження зарплат чиновників і місцеві вибори: чим займалися депутати в понеділок.