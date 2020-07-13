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13 липня 2020, понеділок, 21:30 5
Президент 2020-07-13T22:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленський приїхав на зустріч з фракцією "Слуга народу"

Зеленський приїхав на зустріч з фракцією "Слуга народу"

Ольга Фандорина
Верховна Рада, Президент України, Володимир Зеленський, фракція
Зеленський і фракція. Фото: facebook.com/halyna.yanchenko
Зеленський і фракція. Фото: facebook.com/halyna.yanchenko

Партія "Слуга народу" увечері в понеділок, 13 липня, зібралася на засідання, в якому бере участь президент Володимир Зеленський. Під час засідання обговорюються кандидатури на посади віце-прем'єра з питань ОПК та голови АМКУ. Про це повідомляє заступник голови фракції Слуга народу Галина Янченко на сторінці Facebook.

З її слів, відповідні призначення Рада може розглянути вже в найближчу середу.

"Цього тижня Верховна Рада розгляне низку кадрових питань. Зокрема, у середу парламент може розглянути призначення віце-прем'єра з питань ОПК. На цю посаду розглядається Олег Уруський. Його рекомендував Президенту Володимир Горбулін", — написала Янченко.

Вона також зазначила, що в парламенті також може розглядатися кандидат на посаду голови АМКУ.

"На цю посаду пропонують Ольгу Піщанську, першого заступника голови АМКУ (...) Прямо зараз Президент представляє ці кандидатури на засіданні фракції Слуга народу", — додала нардеп.

Як повідомляли Українські Новини, Рада проведе додаткове позачергове засідання: порядок денний.

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