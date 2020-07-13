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13 липня 2020, понеділок, 22:05 10
Суспільство 2020-07-13T23:00:01+03:00
Українські Новини
Львівська область послабила карантин. Що дозволили

Львівська область послабила карантин. Що дозволили

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, пом'якшення карантину, критерії для пом'якшення карантину
Карантин послабили у Львівській області. Фото: pexels
Карантин послабили у Львівській області. Фото: pexels

У Львівській області, де 7 липня дозволили роботу готелів, закладів громадського харчування та фітнес-центрів, на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення частково послабити карантин в області. Про це зазначається в повідомленні прес-служби Львівської ОДА.

Так, повідомляється, що за даними МОЗ, зокрема показниками для ослаблення протиепідемічних заходів, Львівська область перестала бути регіоном з широким розповсюдженням COVID-19, що дозволяє продовжити ослаблення карантину.

"Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить 8,36%, при нормі менше 11%. Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 — 23, 03%, при нормі не менш ніж 10%. Ці цифри, порівняно з даними за минулий тиждень, помітно зменшилися. Тому це дозволило сьогодні ще послабити обмежувальні заходи", — зазначив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Згідно з рішенням комісії частково послабили карантинні заходи на території області і дозволили роботу культурних установ: бібліотек, музеїв і т. д., крім театрів і кінотеатрів.

Крім того, комісія дозволила відновити роботу дошкільних навчальних закладів та інклюзивної-ресурсних центрів.

Комісія також заборонила роботу розважальних закладів та закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00, крім адресної доставки або "на виніс".

Як повідомляли Українські Новини, за даними на 13 липня в Україні сім областей не готові до пом'якшення карантину.

Раніше у Львові суд намагався оштрафувати чоловіка за неправильно одягнену маску.

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