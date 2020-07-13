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13 липня 2020, понеділок, 10:48 16
Судова влада 2020-07-13T11:45:02+03:00
Українські Новини
У Львові суд намагався оштрафувати чоловіка за неправильно надіту маску

У Львові суд намагався оштрафувати чоловіка за неправильно надіту маску

Кира Молчанова
Коронавірус, Карантин в Україні, Послаблення карантину, Карантинні обмеження
Ананас в масці. Фото: Pexels
Ананас в масці. Фото: Pexels

За минулу добу зареєстрували 104 нових випадки коронавірусу у Львові, а продавця газет в кіоску намагалися оштрафувати за неправильно надіту маску.

Про це йдеться в постанові Франківського райсуду Львова, передає видання "Сегодня".

У повідомленні йдеться, що 19 червня чоловік на своєму робочому місці розкладав газети і журнали зі спущеною маскою і без рукавичок.

У суді зазначили, що він таким чином порушив підпункт 1 пункту 3 Постанови КМУ № 392 від 20.05.2020 року. Тобто чоловік порушив заборону на перебування в громадських місцях та транспорті без респіраторів і масок, які закривають ніс і рот.

Проте суддя вирішив не штрафувати продавця, оскільки він вчинив занадто дрібне порушення. Йому винесли тільки усне зауваження і вирішили не штрафувати.

Як повідомляли Українські Новини, під час посилення карантину в Києві влада заборонила роботу кафе та розважальних закладів після 22:00.

За 2 дні поліціянти склали 355 адміністративних протоколів про порушення карантинних обмежень в закладах торгівлі та громадського харчування.

24 червня Київ дозволив роботу ресторанів, кафе, театрів, кінотеатрів та басейнів.

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