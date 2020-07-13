Закарпатська, Вінницька і ще 5 областей не готові до пом'якшення карантину

Новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня, 7 областей не відповідають станом на 13 липня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більше ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (59,64%).

Показником охоплення тестуванням (не менше ніж 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (21,75) та Чернігівська (18,16) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше ніж 11%) не відповідають Волинська (19,46%), Закарпатська (15,88%), Рівненська (12,53%), Харківська (11,10%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше ніж 10%) не відповідає Вінницька область (35,06%).

У Києві заповненість становить 34,57%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 115,91, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,02%, динаміка становить -25,52%.

Як повідомляли Українські Новини, в гуртожитку київського ВНЗ спалах коронавірусу: інфіковані іноземці втекли.

Тим часом кожне четверте заклад Києва порушує правила карантину.