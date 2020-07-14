Долар росте другий день поспіль. Офіційний курс валют на вівторок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14 липня, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH\/USD. Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 липня, на 1,70 копійок до 26,9505 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,1258 1 долар США 27,0883 1 швейцарський франк 28,7120 10 єн 2,5272 10 російських рублів 3,8260 1 євро 30,6870 Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 13 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 10 липня на 7,46 копійок до 27,1523 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 4,88 копійок до 26,8697 UAH\/USD. Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 7 копійок в понеділок знизився на 10 копійок до 27,10 UAH\/USD. Також експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки Якова Смолія.