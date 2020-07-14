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14 липня 2020, вівторок, 05:15 7
Фінанси 2020-07-14T07:00:03+03:00
Українські Новини
Долар росте другий день поспіль. Офіційний курс валют на вівторок

Долар росте другий день поспіль. Офіційний курс валют на вівторок

Елена Новикова
Курс валют, Курс, Курс НБУ
Офіційна гривня у вівторок знизилася на 13,78 копійок
Офіційна гривня у вівторок знизилася на 13,78 копійок

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 14 липня, на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 липня, на 1,70 копійок до 26,9505 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,1258
1 долар США 27,0883
1 швейцарський франк 28,7120
10 єн 2,5272
10 російських рублів 3,8260
1 євро 30,6870

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 13 липня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 10 липня на 7,46 копійок до 27,1523 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,88 копійок до 26,8697 UAH/USD.

Раніше повідомлялося про те, що курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в п'ятницю на 7 копійок в понеділок знизився на 10 копійок до 27,10 UAH/USD.

Також експерти розповіли, яким буде курс гривні після відставки Якова Смолія.

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