Гривня падає другий день поспіль. Курс НБУ на 14 липня

У той час, як в обмінних пунктах київських банків долар і євро на початку тижня подорожчали, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD, що встановлюється ним на 14 липня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 липня, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,1258 1 долар США 27,0883 1 швейцарський франк 28,7120 10 єн 2,5272 10 російських рублів 3,8260 1 євро 30,6870

Як повідомляли Українські Новини, з 3 по 10 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 25,53 копійок до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 копійок до 26,8209 UAH/USD після стрімкого зростання минулого тижня.

Крім того, в обмінних пунктах київських банків у п'ятницю станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився порівняно з 9 липня на 0,19 коп. до 27,0797 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,56 коп. до 26,8166 UAH/USD.