Гривня падає другий день поспіль. Курс НБУ на 14 липня

У той час, як в обмінних пунктах київських банків долар і євро на початку тижня подорожчали, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 13,78 коп. до 27,0883 UAH\/USD, що встановлюється ним на 14 липня. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 липня, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH\/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,1258 1 долар США 27,0883 1 швейцарський франк 28,7120 10 єн 2,5272 10 російських рублів 3,8260 1 євро 30,6870 Як повідомляли Українські Новини, з 3 по 10 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 25,53 копійок до 27,0777 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 12,48 копійок до 26,8209 UAH\/USD після стрімкого зростання минулого тижня. Крім того, в обмінних пунктах київських банків у п'ятницю станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився порівняно з 9 липня на 0,19 коп. до 27,0797 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 0,56 коп. до 26,8166 UAH\/USD.