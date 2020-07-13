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13 липня 2020, понеділок, 16:35 7
Фінанси 2020-07-13T17:15:02+03:00
Українські Новини
Гривня падає другий день поспіль. Курс НБУ на 14 липня

Гривня падає другий день поспіль. Курс НБУ на 14 липня

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні, курс на завтра
Курс валют на 14 липня
Курс валют на 14 липня

У той час, як в обмінних пунктах київських банків долар і євро на початку тижня подорожчали, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 13,78 коп. до 27,0883 UAH/USD, що встановлюється ним на 14 липня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13 липня, на 1,70 коп. до 26,9505 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,1258
1 долар США 27,0883
1 швейцарський франк 28,7120
10 єн 2,5272
10 російських рублів 3,8260
1 євро 30,6870

Як повідомляли Українські Новини, з 3 по 10 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 25,53 копійок до 27,0777 UAH/USD, курс купівлі знизився на 12,48 копійок до 26,8209 UAH/USD після стрімкого зростання минулого тижня.

Крім того, в обмінних пунктах київських банків у п'ятницю станом на 9:30 курс продажу готівкового долара підвищився порівняно з 9 липня на 0,19 коп. до 27,0797 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,56 коп. до 26,8166 UAH/USD.

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