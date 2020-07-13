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13 липня 2020, понеділок, 19:29 6
Суспільство 2020-07-13T20:00:02+03:00
Українські Новини
Спалах коронавірусу зафіксували в міграційній службі Одеси

Спалах коронавірусу зафіксували в міграційній службі Одеси

Ольга Фандорина
Коронавірус, Державна міграційна служба України, Коронавірус в Одесі
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Одесі у сімох співробітників регіонального управління Державної міграційної служби виявили коронавірус. Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерело у відомстві.

Інформація, що підтверджує діагноз, надійшла 10-11 липня. Зараз хворі на амбулаторному лікуванні. Як зазначили в ОДА, поки невідомо, яким чином відбулося інфікування фахівців.

На сьогодні проводиться епідеміологічне розслідування.

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на ранок 13 липня в Одеській області лабораторно підтверджено 2211 випадків COVID-19. З них 520 осіб — жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано 35 нових випадків захворювання, з них сім — у одеситів, 28 — у жителів районів області.

Як повідомляли Українські Новини, у гуртожитку київського вишу спалах коронавірусу: інфіковані іноземці втекли.

Раніше в Київській області зафіксували спалах коронавірусу в гуртожитку і трьох лікарнях.

Тим часом, кожне четверте заклад Києва порушує правила карантину.

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