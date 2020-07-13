В Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати

За минулу добу, 12 липня, кількість нових виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні знизилася на 9,7%, кількість нових летальних випадків збільшилося на 36,4%. Так, кількість хворих на коронавірус збільшилася на 612 до 54 133, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 1 398 порівняно з попередньою добою, 11 липня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 13 липня в Україні зареєстровано 54 133 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 398 летальних, 26 503 пацієнта видужала.

За добу зафіксовано 612 нових випадків, одужали 385 осіб, померли 15 осіб.

Таким чином, 12 липня показник нових хворих за добу знову став більшим, ніж тих, що одужали - 612 проти 385.

Кількість нових випадків захворювання на 12 липня становила 1,1% від загальної кількості хворих на 11 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 13 липня склало 26 232 людини, що на 0,8% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (7 107), у Києві (6 238) і Чернівецької області (5 161).

У Рівненській області зафіксовано 4 697 випадків коронавірусної інфекції, в Закарпатській - 3 988 випадків, у Волинській - 3 071, в Івано-Франківській - 3 071, у Київській - 3 068, у Харківській - 2 677, у Тернопільській - 2 260, в Одеській - 2 208, у Вінницькій - 2 122, у Житомирській - 1 542, у Дніпропетровській - 1 144 випадку.

908 випадків виявлено в Хмельницькій області, 759 випадків - у Донецькій, 754 випадків - у Черкаській, 674 випадок - у Кіровоградській, 622 випадку - у Запорізькій, 608 випадків - у Чернігівській, 482 випадку - в Миколаївській, 341 випадок - в Сумській, 334 випадки - у Полтавській, 204 випадку - в Херсонській і 93 випадки - у Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, в гуртожитку київського ВНЗ спалах коронавірусу: інфіковані іноземці втекли.

Тим часом кожний четвертий заклад Києва порушує правила карантину.