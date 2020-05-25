У Київській області зафіксували спалах коронавірусу в гуртожитку і трьох лікарнях

Після спалаху COVID-19 в пансіонаті для людей похилого віку в Київській області хворобу зафіксували у гуртожитку міста Переяслав і в трьох лікарнях.

Про це зазначається в повідомленні Київської обласної державної адміністрації в Facebook.

Так, повідомляється, що інфікованого виявили випадково. Після того, як його прооперували в результаті побутової політравми, йому зробили ПЛР-тест, який показав наявність коронавірусної інфекції.

"Вже встановлено коло контактних осіб, яким роблять необхідні аналізи. За результатами буде зрозуміло, чи є необхідність вводити стан обсервації", - наголошується в повідомленні.

Крім того, у зв'язку з виявленням хворих коронавірусом, в області припинили госпіталізацію Бородянська і Миронівська центральні районні лікарні, а Тетіївська ЦРЛ припинила прийом реанімаційних хворих.

У той же час, відновила свою роботу Васильківська центральна районна лікарня, а епідеміологічний стан в гуртожитках Київської області, де раніше знайшли COVID-19, поступово стабілізується.

"Сьогодні отримали позитивну новину про епідеміологічний стан в гуртожитку міста Українка, де раніше було зафіксовано спалах коронавірусу. Згідно з повторним аналізом, в цьому гуртожитку людей з цією хворобою немає. А значить, більше немає потреби в обсервації місцевих жителів. Аналогічна ситуація в гуртожитку Петропавлівської Борщагівки. І сьогодні плануємо зняти пост в гуртожитку Вишневого", - зазначив в. о. голови Київської ОДА Василь Володін.

Як повідомляли Українські Новини, Київської області зменшилася кількість нових випадків коронавірусу.

Також з 26 травня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення.