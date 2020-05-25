підписатися на розсилку
26.6 27.05
28.85 29.45
˟
25 травня 2020, понеділок, 20:09 30
Суспільство 2020-05-25T21:15:02+03:00
Українські Новини
У Київській області зафіксували спалах коронавірусу в гуртожитку і трьох лікарнях

У Київській області зафіксували спалах коронавірусу в гуртожитку і трьох лікарнях

Елена Новикова
Коронавірус, Спалах коронавірусу, Коронавірус в Київській області, Одужання від коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Після спалаху COVID-19 в пансіонаті для людей похилого віку в Київській області хворобу зафіксували у гуртожитку міста Переяслав і в трьох лікарнях.

Про це зазначається в повідомленні Київської обласної державної адміністрації в Facebook.

Так, повідомляється, що інфікованого виявили випадково. Після того, як його прооперували в результаті побутової політравми, йому зробили ПЛР-тест, який показав наявність коронавірусної інфекції.

"Вже встановлено коло контактних осіб, яким роблять необхідні аналізи. За результатами буде зрозуміло, чи є необхідність вводити стан обсервації", - наголошується в повідомленні.

Крім того, у зв'язку з виявленням хворих коронавірусом, в області припинили госпіталізацію Бородянська і Миронівська центральні районні лікарні, а Тетіївська ЦРЛ припинила прийом реанімаційних хворих.

У той же час, відновила свою роботу Васильківська центральна районна лікарня, а епідеміологічний стан в гуртожитках Київської області, де раніше знайшли COVID-19, поступово стабілізується.

"Сьогодні отримали позитивну новину про епідеміологічний стан в гуртожитку міста Українка, де раніше було зафіксовано спалах коронавірусу. Згідно з повторним аналізом, в цьому гуртожитку людей з цією хворобою немає. А значить, більше немає потреби в обсервації місцевих жителів. Аналогічна ситуація в гуртожитку Петропавлівської Борщагівки. І сьогодні плануємо зняти пост в гуртожитку Вишневого", - зазначив в. о. голови Київської ОДА Василь Володін.

Як повідомляли Українські Новини, Київської області зменшилася кількість нових випадків коронавірусу.

Також з 26 травня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення.

Більше новин про: Коронавірус Спалах коронавірусу Коронавірус в Київській області Одужання від коронавірусу

СБУ викрила організацію, яка продала "біодобавки в...
У Київській області зростає кількість хворих COVID...
Кількість нових випадків коронавірусу стрімко зрос...
У Київській області зменшилася кількість нових вип...
У Київській області зафіксували спалах коронавірусу в гуртожитку і трьох лікарнях
На 8 млрд менше, ніж у квітні: ПФУ завершив фінансування пенсій за травень
Новини
Замміністра охорони здоров'я розповів, за яких умов Україна зможе уникнути другої хвилі COVID-19 20:59
У Бразилії серед корінних народів зафіксували смертність вдвічі вище, ніж по всй країні 20:41
У Києві ввечері пообіцяли "значний" дощ: можливі підтоплення 20:33
У "коронавірусній" Олександрівській лікарні сталася пожежа. Хворих вивели на вулицю 20:18
У Київській області зафіксували спалах коронавірусу в гуртожитку і трьох лікарнях 20:09
більше новин
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського. Фото
Націоналісти прийшли під будинок Зеленського: скандують "Бубочка, виходь" і "Ганьба" 16:24
Загиблий депутат Давиденко в квітні задекларував повернення боргу 41,4 млн гривень 21:51 Виправлено
В Карпатах за тиждень до літа випав сніг. Фото: Facebook
За тиждень до літа Карпати засипало снігом 18:56
В Україну ввозилося незвичайне
Українець ввозив з Єгипту наркотики під виглядом спортивного харчування 17:52
більше новин
Проти 6 компаній-постачальників медзасобів лікарям для боротьби з Covid-19 відкрили кримінальні справи 15:14
З 1 жовтня населенню хочуть підвищити тариф на електрику 13:28
Метро. Фото: УП
У Києві відкрилося метро. Поліція видає маски тим, у кого їх немає 08:34
Столичне метро 25 травня Фото: 44.ua
Київське метро відновило роботу. Перші фото 10:39
З завтрашнього дня Київська область відновлює пасажирські автоперевезення 11:30
більше новин
У Дніпрі відновили роботу метрополітену
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok