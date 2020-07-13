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13 липня 2020, понеділок, 18:30 15
Медицина 2020-07-13T19:45:03+03:00
Українські Новини
Індія передала Україні ліки від коронавірусу, яких вистачить на 5 тисяч хворих

Індія передала Україні ліки від коронавірусу, яких вистачить на 5 тисяч хворих

Надежда Комендантова
Індія, Коронавірус, коронавірус в Україні, Ліки від коронавірусу
Омвір. Фото: moz.gov.ua.
Омвір. Фото: moz.gov.ua.

Індія, яка може зіграти вирішальну роль у виробництві вакцини від COVID-19, передала Україні 50 тис. капсул препарату Omvir для боротьби з коронавірусною інфекцією.

Про це сказано в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Україна в якості гуманітарної допомоги отримала від Республіки Індія партію противірусного препарату OMVIR, який використовується в лікуванні пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19. Цих медикаментів вистачить на лікування близько 5 тис. пацієнтів", — сказано в ньому.

Наголошується, що в партії 50 тис. ампул препарату.

Основною діючою речовиною є Oseltamivier Phosphate, який внесений в український протокол лікування коронавірусу.

Спочатку Oseltamivier був розроблений для лікування грипу.

Він є діючою речовиною препарату з торговою назвою Tamiflu.

Як повідомляли Українські Новини, Україна тестує 4 лікарські препарати для боротьби з коронавірусом: "Амізон", "Аміксин", "Корвітин" і "Біовен".

Тим часом, в Україні третій день поспіль падає захворюваність на коронавірус, а смертність почала зростати.

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