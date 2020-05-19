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19 травня 2020, вівторок, 11:07 9
Світ 2020-05-19T12:00:02+03:00
Українські Новини
Індія може зіграти вирішальну роль у виробництві вакцини від COVID-19. До осені планується понад 20 млн доз

Індія може зіграти вирішальну роль у виробництві вакцини від COVID-19. До осені планується понад 20 млн доз

Елизавета Кесельман
Індія, Вакцина від коронавірусу, виробництво вакцини
Керала, Індія. Фото: airbnb
Керала, Індія. Фото: airbnb

Індія, де спостерігалися одні з найбільш жорстких карантинних заходів, може стати однією з ключових країн у виробництві вакцин від коронавірусу. Як заявив головний виконавчий директор Інституту виробництва сироватки Індії (SII) Адар Пунавалла, ще минулого місяця, потенційну вакцину, розроблену в Оксфорді, протестували на більш ніж тисячі чоловік. Про це передає DW.

Зокрема, дослідники з Оксфорду почали тестування вакцини-кандидата "ChAdOx1 nCoV-19" на більш ніж 1110 чоловік у минулому місяці. Випробування визначають ефективність вакцини при виявленні можливих побічних ефектів. Зазначається, що минулого тижня дослідження показало, що оксфордська вакцина здатна запобігти пневмонію у приматів (мавп), пов'язану з SARS-CoV-2.

В інтерв'ю DW Пунавалла сказав, що сподівається на те, що Індія відіграє вирішальну роль у виробництві вакцини, і, якщо випробування пройдуть успішно, до жовтня може бути готове до 40 мільйонів доз.

Базуючись в західному індійському місті Пуна, SII виробляє 1,5 мільярда доз вакцин кожен рік, і в даний час компанія виробляє близько 20 вакцин для 165 країн.

Як розповів виконавчий директор Інституту в інтерв'ю DW, саме вакцина, розроблена в Оксфорді, принесла найбільш кращі результати.

"Хоча оксфордська вакцина, названа "ChAdOx1 nCoV-19", ще не довела свій захист від інфекції COVID-19, вона показала багатообіцяючі результати в доклінічній фазі і перейшла до випробувань на людях", розповів Пунавалла.

"Ми очікуємо виробництва до 20-40 мільйонів доз до вересня-жовтня. Якщо випробування пройдуть успішно, ми зробимо продукт доступним в максимально можливій кількості для країн, включаючи Індію. Коли вакцина буде розроблена, ми плануємо продавати її приблизно за 12 євро (13 доларів США) за дозу", додав він.

Як повідомляли Українські Новини, вчені заявили, що вакцина від коронавірусу не буде дорогою.

Крім того, на розробку вакцини від коронавірусу Ізраїль виділить 60 млн доларів.

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