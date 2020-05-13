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13 травня 2020, середа, 16:43 16
Медицина 2020-05-13T17:30:03+03:00
Українські Новини
В Україні розпочалася третя фаза клінічних випробувань ліків "Амізон" у протидії COVID-19, - "Фармак"

В Україні розпочалася третя фаза клінічних випробувань ліків "Амізон" у протидії COVID-19, - "Фармак"

Александр Дмитриенко
Фармак, Коронавірус, Амізон

В Україні, у межах міжнародних досліджень, розпочалася третя фаза клінічних випробувань лікарського засобу "Амізон" (Енісаміум) у протидії COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ), передають Українські Новини.

"Вчені інституту медичної вірусології у м. Франкфурт-на-Майні (ФРН) провели дослідження противірусної дії лікарського засобу проти вірусу SARS-COV-2 на клітинній моделі. Препарат тестували на людських клітинах, заражених SARS-COV-2. Енісаміум показав добрий ефект. Це стало приводом для початку клінічних досліджень лікарського засобу в Україні", - йдеться в повідомленні.

Після успішного закінчення випробувань "Амізон" буде доступний в усіх країнах присутності "Фармак".

Клінічні дослідження будуть тривати декілька місяців.

У повідомленні наголошується, що "Амізон" як ефективний лікарський засіб для лікування грипу та інших ГРВІ вже купують пацієнти в 11 країнах світу – серед них Білорусь, Казахстан, Узбекистан та ін.

Як повідомляли Українські Новини, Казахстан включив "Амізон" АТ "Фармак" у протоколи лікування грипу та ГРВІ.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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