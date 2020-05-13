В Україні розпочалася третя фаза клінічних випробувань ліків "Амізон" у протидії COVID-19, - "Фармак"

В Україні, у межах міжнародних досліджень, розпочалася третя фаза клінічних випробувань лікарського засобу "Амізон" (Енісаміум) у протидії COVID-19. Про це йдеться в повідомленні великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ), передають Українські Новини. "Вчені інституту медичної вірусології у м. Франкфурт-на-Майні (ФРН) провели дослідження противірусної дії лікарського засобу проти вірусу SARS-COV-2 на клітинній моделі. Препарат тестували на людських клітинах, заражених SARS-COV-2. Енісаміум показав добрий ефект. Це стало приводом для початку клінічних досліджень лікарського засобу в Україні", - йдеться в повідомленні. Після успішного закінчення випробувань "Амізон" буде доступний в усіх країнах присутності "Фармак". Клінічні дослідження будуть тривати декілька місяців. У повідомленні наголошується, що "Амізон" як ефективний лікарський засіб для лікування грипу та інших ГРВІ вже купують пацієнти в 11 країнах світу – серед них Білорусь, Казахстан, Узбекистан та ін. Як повідомляли Українські Новини, Казахстан включив "Амізон" АТ "Фармак" у протоколи лікування грипу та ГРВІ. 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень. Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє. На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP. 14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом. З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.