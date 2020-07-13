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13 липня 2020, понеділок, 17:02 6
Світ 2020-07-13T17:30:02+03:00
Українські Новини
Відсьогодні Вірменія продовжила надзвичайний стан на місяць

Відсьогодні Вірменія продовжила надзвичайний стан на місяць

Елизавета Кесельман
Вірменія, Надзвичайний стан, Коронавірус, коронавірус у Вірменії
Вірменія. Фото: YouTube
Вірменія. Фото: YouTube

Тоді як Італія планує продовжити надзвичайний стан через коронавірус, влада Вірменії затвердила рішення про продовження режиму НС ще на місяць через погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsAm.

Як повідомляється, з понеділка (13 липня), режим надзвичайного стану набуде чинності з 17:00 і триватиме до 12 серпня 17:00.

Зазначається також, що у Вірменії станом за добу зареєстровано 182 нових випадки зараження коронавірусом.

У цілому на ранок 13 липня в країні зареєстровано 32 151 інфікованих коронавірусом. Фактично зараз лікуються 11 530 пацієнтів. Одужали 19 865 осіб (232 за останню добу), померли 573 пацієнти (8 за останню добу).

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на протести в Сербії, в столиці країни Белграді власті посилили карантин.

Крім того, Болгарія повертає карантин: закриваються нічні клуби, а також спортивні заходи за участю глядачів.

Також у Франції тисячі людей вийшли на протести через масове скорочення працівників.

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