підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Європа
  • У Франції тисячі людей вийшли на протести через масове скорочення співробітників
09 липня 2020, четвер, 17:02 5
Європа 2020-07-09T17:26:08+03:00
Українські Новини
У Франції тисячі людей вийшли на протести через масове скорочення співробітників

У Франції тисячі людей вийшли на протести через масове скорочення співробітників

Елизавета Кесельман
Протест, акції протесту, Фінансова криза, коронавірус в Європі
Франція. Фото: pixabay
Франція. Фото: pixabay

У Сербії намагалися штурмувати парламент через впровадження посилених умов карантину, а у Франції, в середу, 8 липня, відбулися мітинги через те, що влада планує масово скоротити штати співробітників через умови, які викликала пандемія коронавірусу. Про це повідомляє RFI.

Як наголошується, французьке міністерство праці повідомило, що фірми заявили про намір скоротити в цілому 27 тисяч співробітників.

Кілька тисяч людей протестували в Тулузі проти плану авіакосмічного концерну Airbus скоротити до літа наступного року 15 000 робочих місць, в тому числі 5000 - у Франції. На заводах концерну в Тулузі під загрозою 3500 робочих місць.

У бретонському місті Морлі, де розташована наземна технічна служба авіакомпанії Hop, бюджетної філії Air France, в акції взяли участь сотні працівників. Air France оголосила про план скорочень 7500 працівників протягом двох років.

У Парижі акція протесту об'єднала працівників телекомунікаційної фірми Nokia і фармацевтичного гіганта Sanofi.

Крім того, повідомляється, що на своїх підприємствах у Франції Nokia має намір скоротити 1200 робочих місць. Sanofi оголосила про ліквідацію 1700 робочих місць у Європі. У Франції план стосується тисячі співробітників компанії.

Як повідомляли Українські Новини, половину співробітників аеропорту "Київ" звільнять через кризу.

МАУ скоротила 900 співробітників у період карантину.

Більше новин про: Протест акції протесту Фінансова криза коронавірус в Європі

Microsoft запускає безкоштовні курси з інформаційн...
ЄС дозволив продавати "Ремдесивір" від коронавірус...
У Києві можуть закрити останній заклад в Україні, ...
Під Кабміном півсотні людей мітингують проти призн...
Захворюваність на коронавірус в Києві падає
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу
Новини
Клієнти ТОВ "Хмельницькгаз збут" на 37% зменшили заборгованість за використане блакитне паливо 17:29 Прес-реліз
В мережі неофіційно опублікували відповіді на ЗНО 2020 з історії України 17:28 Інфографіка
Журналісти – проти законопроекту
Журналісти вимагають не регулювати онлайн-медіа за допомогою Нацради телерадіомовлення 17:22 Відео
У Франції тисячі людей вийшли на протести через масове скорочення співробітників 17:02
Офіційний курс валют на 10-12 липня. Долар просів 17:00
більше новин
У столичному регіоні накопичилась велика кількість проблем у спортивній сфері, - політолог Микола Спірідонов 15:10
Поліція не пустила добровольців Нацкорпусу до охопленого вогнем села на Луганщині 19:07
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Дубінський розкрив скандальні подробиці ДТП за участю голови податкової Любченком 20:43
Нардеп Шахов впевнений, що ліс на Луганщині підпалили спеціально 15:59
більше новин
Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55
Захворюваність на коронавірус стрімко збільшується другий день поспіль 09:53
Смертність від коронавірусу падає, а захворюваність зростає — 810 інфікованих за добу 09:22
Зеленський нагородив українських артистів. Фото: прес-служба Президента
Зеленський нагородив Тіну Кароль, Потапа та Ірину Білик до Дня Конституції за внесок у розвиток держави 10:45
Луганський губернатор Гайдай хоче визнати пожежу в області надзвичайною ситуацією держрівня 13:30
більше новин
У Польщі заарештували підозрюваного у підпалі хостелу, в якому жили українські заробітчани
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok