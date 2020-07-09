У Франції тисячі людей вийшли на протести через масове скорочення співробітників

У Сербії намагалися штурмувати парламент через впровадження посилених умов карантину, а у Франції, в середу, 8 липня, відбулися мітинги через те, що влада планує масово скоротити штати співробітників через умови, які викликала пандемія коронавірусу. Про це повідомляє RFI.

Як наголошується, французьке міністерство праці повідомило, що фірми заявили про намір скоротити в цілому 27 тисяч співробітників.

Кілька тисяч людей протестували в Тулузі проти плану авіакосмічного концерну Airbus скоротити до літа наступного року 15 000 робочих місць, в тому числі 5000 - у Франції. На заводах концерну в Тулузі під загрозою 3500 робочих місць.

У бретонському місті Морлі, де розташована наземна технічна служба авіакомпанії Hop, бюджетної філії Air France, в акції взяли участь сотні працівників. Air France оголосила про план скорочень 7500 працівників протягом двох років.

У Парижі акція протесту об'єднала працівників телекомунікаційної фірми Nokia і фармацевтичного гіганта Sanofi.

Крім того, повідомляється, що на своїх підприємствах у Франції Nokia має намір скоротити 1200 робочих місць. Sanofi оголосила про ліквідацію 1700 робочих місць у Європі. У Франції план стосується тисячі співробітників компанії.

Як повідомляли Українські Новини, половину співробітників аеропорту "Київ" звільнять через кризу.

МАУ скоротила 900 співробітників у період карантину.