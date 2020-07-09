Белград посилює карантин, незважаючи на протести

У той час, як українські соцмережі вибухнули через посилення карантину в Києві, а в Белграді проходять мітинги жителів у зв'язку з рішенням влади запровадити посилені карантинні заходи, уряд Сербії оголосив про посилення карантину в Белграді.

Про це повідомила прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич, передає сербський телеканал РТС.

Так, парламент ввів три нові обмежувальні заходи.

Перший крок - заборона на проведення публічних зібрань більш як 10 осіб в приміщенні і на вулиці. Другий захід - обмеження кількості людей в приміщенні. Кожна установа має чітко вказати, скільки людина може знаходитися всередині. За людиною закріплено чотири квадратних метрів території. Третя міра - обмежити робочий час приміщень з 9 годин вечора до 6 годин ранку. Для відкритих майданчиків та садів робочий час залишається з 11 години вечора до 6 години ранку.

Прем'єр-міністр заявила, що президент Александар Вучич мав слушність, коли попросив ввести комендантську годину, яка дасть 100-відсотковий результат.

Однак вона зазначила, що для цього необхідно введення надзвичайного стану, тоді як у Белграді на цю мить оголошена надзвичайна ситуація.

Як повідомляли Українські Новини, Сербія ввела надзвичайну ситуацію в Белграді 3 липня.

Тим часом, у Франції тисячі людей вийшли на протести через масове скорочення працівників.