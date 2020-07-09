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09 липня 2020, четвер, 17:31 7
Європа 2020-07-09T18:45:02+03:00
Українські Новини
Белград посилює карантин, незважаючи на протести

Белград посилює карантин, незважаючи на протести

Елизавета Кесельман
Карантин, Белград, Сербія, надзвичайна ситуація
Белград, Сербія. Фото: pixabay
Белград, Сербія. Фото: pixabay

У той час, як українські соцмережі вибухнули через посилення карантину в Києві, а в Белграді проходять мітинги жителів у зв'язку з рішенням влади запровадити посилені карантинні заходи, уряд Сербії оголосив про посилення карантину в Белграді.

Про це повідомила прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич, передає сербський телеканал РТС.

Так, парламент ввів три нові обмежувальні заходи.

  1. Перший крок - заборона на проведення публічних зібрань більш як 10 осіб в приміщенні і на вулиці.
  2. Другий захід - обмеження кількості людей в приміщенні. Кожна установа має чітко вказати, скільки людина може знаходитися всередині. За людиною закріплено чотири квадратних метрів території.
  3. Третя міра - обмежити робочий час приміщень з 9 годин вечора до 6 годин ранку. Для відкритих майданчиків та садів робочий час залишається з 11 години вечора до 6 години ранку.

Прем'єр-міністр заявила, що президент Александар Вучич мав слушність, коли попросив ввести комендантську годину, яка дасть 100-відсотковий результат.

Однак вона зазначила, що для цього необхідно введення надзвичайного стану, тоді як у Белграді на цю мить оголошена надзвичайна ситуація.

Як повідомляли Українські Новини, Сербія ввела надзвичайну ситуацію в Белграді 3 липня.

Тим часом, у Франції тисячі людей вийшли на протести через масове скорочення працівників.

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