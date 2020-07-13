Помилкових штрафів за перевищення швидкості поліція не фіксувала

Поки за місяць роботи відеокамер рівень порушень ПДР знизився в чотири рази, поліція не фіксувала виписування помилкових штрафів за перевищення швидкості руху, встановлених за допомогою автоматичної системи фото- і відеофіксації порушень ПДР.

Про це Українським Новинам повідомили в Патрульній поліції.

"У нас немає такої інформації (про помилкові штрафи)", — сказали у відомстві.

Патрульна поліція наголошує, що всі факти порушень швидкісного режиму ретельно перевіряються і вивчаються інспекторами.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ запустило систему автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху 1 червня.

Раніше відеокамери зафіксували гонки на дорогах, водії проїхали зі швидкістю понад 200 км/год.

Відеокамери зафіксували гонки на дорогах: водії проїхали зі швидкістю понад 200 км/год.

Раніше Українські Новини також повідомляли, водії знайшли спосіб, як обійти автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху.