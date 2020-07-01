підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 липня 2020, середа, 18:48 5
Силові структури 2020-07-01T21:15:02+03:00
Українські Новини
За місяць роботи відеокамер рівень порушень ПДР знизився в чотири рази, — МВС

За місяць роботи відеокамер рівень порушень ПДР знизився в чотири рази, — МВС

Валерия Драгомирова
мвс, ПДР, камери на дорогах Києва
Автомобіль. Фото: рixabay
Автомобіль. Фото: рixabay

30 червня кількість зафіксованих фактів перевищення швидкості водіями транспортних засобів знизилося з 57 880 випадків до 13 325, або більш ніж в 4 рази порівняно з 1 червня.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зокрема, кількість зафіксованих фактів перевищення швидкості за 30 червня знизилася порівняно з першим днем роботи системи з 57 880 випадків до 13 325, або більш ніж в 4 рази", - написав він.

Геращенко зазначив, що за 30 днів роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху винесено 398 410 постанов про адміністративні правопорушення, з них вже сплачено 219 040 штрафів за перевищення швидкості.

Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшло 31 908 746 гривень.

Частина цих коштів піде на оплату послуг із доставки повідомлень акціонерним товариством "Укрпошта" та на оплату друку постанов про правопорушення державним поліграфічним комбінатом "Україна".

Решту кошти будуть зараховані в бюджет і будуть спрямовані на покращення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.

Документи за тим особам, хто не заплатить штраф протягом 30 днів з моменту повідомлення, будуть передані в Державну виконавчу службу для стягнення коштів в установленому законом порядку.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ запустило систему автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху 1 червня.

Раніше відеокамери зафіксували гонки на дорогах, водії проїхали зі швидкістю понад 200 км/год.

Більше новин про: мвс ПДР камери на дорогах Києва

Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00
За місяць роботи відеокамер рівень порушень ПДР знизився в чотири рази, — МВС
Новини
Пекельна спека до +34 атакує, але місцями з дощами і грозами. Прогноз погоди на 2 липня 21:00
Пляж
У розпал сезону на одеських пляжах туристи забули про карантин і відпочивають без обмежень 20:00
Суд вдруге не зміг обрати запобіжний захід Порошенку: засідання перенесли 19:36
На Шацьких озерах посилили карантин: будуть зачиняти заклади та вимикати музику о 22:00 19:24
Законопроєкт "Про медіа" вводить цензуру в Україні, - "Опозиційна платформа" 19:07
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
КП "Харківводоканал" вимушено припинила надавати послуги водовідведення "Електроважмашу" 10:05
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
"Електроважмаш" остаточно зупинився: сировини немає, водовідведення припинили через борги 11:17
більше новин
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
Скандальна "Слуга народу" Третьякова заявила, що родичі зниклих безвісти на Донбасі наживаються на пільгах 21:14
Українцям з 1 липня перерахують пенсію: кому і на скільки збільшать виплати 05:03 Інфографіка
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
більше новин
Порошенко прийшов на допит в ДБР
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok