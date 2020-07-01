За місяць роботи відеокамер рівень порушень ПДР знизився в чотири рази, — МВС

30 червня кількість зафіксованих фактів перевищення швидкості водіями транспортних засобів знизилося з 57 880 випадків до 13 325, або більш ніж в 4 рази порівняно з 1 червня.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Зокрема, кількість зафіксованих фактів перевищення швидкості за 30 червня знизилася порівняно з першим днем роботи системи з 57 880 випадків до 13 325, або більш ніж в 4 рази", - написав він.

Геращенко зазначив, що за 30 днів роботи системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху винесено 398 410 постанов про адміністративні правопорушення, з них вже сплачено 219 040 штрафів за перевищення швидкості.

Всього за 30 днів роботи системи на рахунки державного казначейства надійшло 31 908 746 гривень.

Частина цих коштів піде на оплату послуг із доставки повідомлень акціонерним товариством "Укрпошта" та на оплату друку постанов про правопорушення державним поліграфічним комбінатом "Україна".

Решту кошти будуть зараховані в бюджет і будуть спрямовані на покращення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки дорожнього руху.

Документи за тим особам, хто не заплатить штраф протягом 30 днів з моменту повідомлення, будуть передані в Державну виконавчу службу для стягнення коштів в установленому законом порядку.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ запустило систему автоматичної фото-, відеофіксації порушень правил дорожнього руху 1 червня.

Раніше відеокамери зафіксували гонки на дорогах, водії проїхали зі швидкістю понад 200 км/год.