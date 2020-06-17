Відеокамери зафіксували гонки на дорогах: водії проїхали зі швидкістю понад 200 км/год

За 15 червня камери відео спостереження на дорогах зафіксували 41 автомобіль, що рухався зі швидкістю понад 170 км/год. Раніше було зафіксовано водія, який їхав зі швидкістю 210 км/год.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України на своїй сторінці всоцмережі Facebook, передають Українські Новини.

Серед порушників швидкісного режиму, максимальна швидкість була в двох автомобілів Range Rover, в яких збіглися навіть перші символи школа – AX110 ***.

"Перший автомобіль рухався зі швидкістю 204 км/год, швидкість іншого була – 206 км/год. Камери зафіксували цих порушників на трасі М03 Київ-Харків-Довжанський з різницею в 2 секунди", – йдеться в повідомленні. Дозволена швидкість на цій ділянці – 110 км/год.

Крім того, автомобіль Mercedes-Benz C220 з номерним знаком СВ985 *** найбільше порушував швидкість – 8 разів за один день.

Раніше Українські Новини повідомляли, водії знайшли спосіб, як обійти автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху.

З 1 червня в Києві та області запустили систему автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму на дорогах.